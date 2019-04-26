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«أرطغرل».. آخر الغزوات العثمانية الفاشلة

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مدير "إدارة التجنيد": لدينا معايير طبية دقيقة عند اختيار المجندين

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