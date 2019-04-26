قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إنه يتم التدقيق بشكل كبير في العمل، لكن ليس على حساب الوقت، حيث إن مدة انتظار المواطن من أجل الحصول على خدمته الخاصة بالتجنيد هي 15 دقيقة فقط، ويكون برقم مثل البنوك تماما.

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "سهلنا استخراج تصريحات السفر للمواطنين، حيث قمنا بتشغيل مجمع خدمة المواطنين 24 ساعة لاستخراج تصريح السفر للطوارئ".

وأشار مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إلى أنه تم افتتاح المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد منذ 4 أشهر.