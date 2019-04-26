قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد، افتتح منذ 4 أشهر ولكنه يُحقق نتائج ممتازة للغاية، موضحًا أن الإدارة توفر كل الوسائل اللازمة لتقديم خدمات على مدار الـ 24 ساعة للمواطنين، مؤكدا أن خدمات المركز الالكتروني مؤمنة تماما على أعلى مستوى.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر: "مجموعة العمل مؤهلة ومدربة كويس جدًا، وفيه قائد مركز إلكتروني متميز ، يعمل على مدار الـ 24 ساعة، وحاطين أرقام التليفونات".