قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن تخلف أي مواطن مصري في الخارج عن التجنيد وتجاوز السن يتم حل مشكلته وفقًا للجنة التسوية، مضيفًا: "مفيش مواطن بره مصر يحصله مشكلة بسبب بلده، ومش هيقابله أي شيء يضره بالخارج".

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "القوات المسلحة تضع في اعتبارها كل هذا، أعطانا أوامر إن الباسبور يتم تجديده تلقائيا للمصريين في الخارج، حتى للمتخلفين عن أداء خدمة التجنيد، حتى سن 29".

وأشار مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إلى أن المواطن المصري الذي يّدرس في الخارج يجب عليه "تقديم ورق لإدارة البعثات في وزارة التعليم العالي ما يُبث أنه يّدرس في إحدى الجامعات في الخارج، ويتم من خلال الوزارة إبلاغنا، ويتم الحصول على ترخيص السفر، دون أداء الخدمة العسكرية، حتى الانتهاء من دراسته".