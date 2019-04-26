ميشيل مساك: "مسلسل زلزال سيكون الحصان الرابح رمضان المقبل"

يشارك الفنان الشاب ميشيل مساك، في دور "معتز" صديق الفنان محمد رمضان، ضمن أحداث مسلسل "زلزال"، المنتظر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وأعرب "مساك" عن سعادته باختياره للمشاركة في مسلسل "زلزال"، حيث يجسد شخصية "معتز"، وهو صديق محمد رمضان بالمسلسل، حيث يجلسان معًا في غرفة واحدة طوال أحداث المسلسل.

وأثنى "مساك" لـ"الوطن"، بالفنان محمد رمضان وتعامله مع زملائه في فريق العمل، مؤكدًا أن العمل سيكون الحصان الرابح خلال الموسم الرمضاني المقبل.

تدور قصة المسلسل حول فتاة شعبية في حارة مصرية، تقوم بدورها "حلا شيحة" يمتلك والدها منزلاً على قطعة أرض فضاء وقت طفولتها، ولكنه يعرضه للبيع في حقبة التسعينات، فيشتريه والد محمد رمضان منه على أقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالبه بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن والد حلا يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992"، الذي يلقي فيه والد رمضان حتفه، وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته.

ويرفض والد حلا تسليم قطعة الأرض لورثة الراحل، ما يخلق صدامًا بينه وبين رمضان الابن، رغم وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة صاحب الأرض، إلا أن والد الفتاة يقف عائقًا بينهما، وتتوالى الأحداث.

المسلسل بطولة: محمد رمضان، حلا شيحة، خالد الصاوي، حسين فهمي، نسرين أمين، ميشيل مساك، هنادى مهني، حسام داغر، ومصطفى منصور، وقصة وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج ياسر سامي.