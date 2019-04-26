إيهاب توفيق: بجهز "دويتو" مع مصطفى قمر وحميد الشاعري "هيكسر الدنيا"

قال الفنان إيهاب توفيق، إنه يجهز لـ"دويتو" جديد يجمعه بالفنان مصطفى قمر وحميد الشاعري.

وأضاف "توفيق"، خلال لقائه مع برنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، أن الفنان مصطفى قمر عرض عليه أغنية جديدة وأعجبته، مؤكدًا أنه أخبر قمر أن الأغنية ستحقق نجاحا كبيرا.

وأشار إلى أن الفنان مصطفى قمر أخبره أن هذه الأغنية سيغنيها معه ومع الفنان حميد الشاعري: "فكرة مجنونة لكن عملناها مرة قبل كده في سنة 1991، أول ما ابتدينا وبنعيد الموضوع تاني"، متوقعًا أن "تكسر الأغنية الدنيا".

وظهر إيهاب توفيق خلال اللقاء وهو يرتدي نظارة شمسية في الوقت الذي تم تصوير اللقاء داخل مكان مغلق.