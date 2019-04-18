قال المطرب إيهاب توفيق، إنه من المطربين الذين لا يتعاملون بشكل كبير مع مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، موضحًا أنه لا يقوم بنشر صور أسرته أو أبنائه على مواقع التواصل كونها أمور خاصة.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، الذي يُعرض على قناتي "أبو ظبي" و"DMC"، الذي تقدمه الفنانة التونسية لطيفة: "أنا مش من النوع اللي بيدخل الحياة الشخصية في شغله"، موضحًا أنه حال تفرغه من العمل يقود سيارته ويسير في شوارع مصر.

وتابع: "لما أكون فاضي بأخذ عربيتي وأقعد ألف مصر كلها، وأشوف جمال القاهرة وهي رايقة بليل، وبحب أعدى من على كوبري قصر النيل".

"حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي، تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.