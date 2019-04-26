رئيس الصين: تدشين عدد كبير من مشاريع التعاون مع مختلف دول العالم

رحب الرئيس الصيني، شي جين بينج، بضيوف منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي، المنعقد بالعاصمة الصينية بكين.

وقال بينج، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، إنه يجتمع اليوم مع الأصدقاء من كل أنحاء العالم للتطلع معهًا يدًا بيد إلى نظرة بعيدة المدى تخلق مستقبل جميل للتعاون في بناء حزام وطريق.

وأكد "بينج"، ضرورة التركيز على التواصل، مشيرًا إلى أن مباردة الحزام والطريق جاءت في سبيل التركيز على التواصل والترابط وتعميق التعاون العملي، وبذل جهود مشتركة للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه البشرية وتحقيق منفعة متبادلة وتحقيق الكسب للجميع والتنمية المشتركة.

وتابع: "بفضل الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف تتضح معالم تواصل وترابط متسمة بـ6 ممرات و6 طرق، وعديد من المواني في عديد من دول العالم".

وأوضح أنه تم تدشين عدد كبير من مشاريع التعاون وتنفذ نتائج دورة أولى للمنتدى بصورة سلسلة، مؤكدا أن أكثر من 150 دولة ومنظمة دولية وقعت اتفاقيات تعاون مع الصين في بناء "حزام وطريق".

وتابع: "كما تم عقد مؤائمة بين مبادرة الحزام والطريق وخطط التنمية والتعاون بالأمم المتحدة وآسيان والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوربي والاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي وغيرها من المنظمات، وكذالك استراتيجيات التنموية لدول العالم من أوربا وآسيا وأفريقيا وأمريكا".

وشدد الرئيس الصيني أن مبادرة الحزام والطريق نجحت في إفساح مجالا جديدا للنمو الاقتصادي العالمي، وتوفير منصات جديدة للتجارة والاستثمار الدوليين وإعطاء أفكارا جديدة لتحسين حوكمة الاقتصاد العالمي، وتقديم مساهمات جديدة في زيادة رفاهية شعوب العالم، وأصبحت الطريق مفعم بالفرص والازدهار.