التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يانج.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني يعد أحد المؤسسات الصينية الرئيسية والمهمة المسؤولة عن الرقابة على تنفيذ القوانين واللوائح في الصين، ومتابعة السياسات والقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوطنية والتشاور بشأنها.

وأعرب رئيس المجلس خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي إلى الصين، مشيرًا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة.

كما أكد حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، بخاصة مع ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والصين وارتقائها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، مؤكدا أن مصر تسعى دائماً للارتقاء بعلاقاتها مع الصين في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة.

ورحب الرئيس السيسي بمبادرة الحزام والطريق لما تمثله من دعم لأواصر التعاون والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي وعلى صعيد التعاون المشترك في القارة الأفريقية، وفي نطاق الدول العربية، مشيرا إلى التطلع لأن تؤدي المبادرة إلى زيادة حجم التجارة الدولية وكذا حركة النقل عبر قناة السويس.

واستعرض الرئيس السيسي أهم ملامح الدور المصري الرائد في إقرار السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، سواءً من خلال الحرب الشاملة التي تشنها ضد الإرهاب ومساعيها لتعبئة الجهود الدولية، بخاصة بالتعاون مع الدول الصديقة وعلى رأسها الصين، لاجتثاث جذور الإرهاب بأشكاله كافة ومن مصادره وتجفيف منابع تمويله ومحاصرة داعميه، أو من خلال دور مصر الفاعل في تحقيق التسوية وإقرار السلام في دول الجوار في أفريقيا والمنطقة العربية.

وفِي السياق ذاته، أكد الرئيس سياسة مصر الثابتة بالتفاعل الإيجابي البناء مع جميع دول الجوار وفِي العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصلحة المشتركة من أجل البناء والتنمية للمضي نحو مستقبل وواقع افضل لصالح الشعوب كافة.

وأكد الحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين لما تمثله من تعزيز لعلاقات الود والصداقة بين الشعبين بخاصة مع ما تشهده الحياة البرلمانية في مصر من ازدهار وتعاظم لدور مجلس النواب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وأعرب السيسي عن التطلع لتشجيع الشركات الصينية على مزيد من الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى ما تحظى به مصر من مميزات تساعد تلك الشركات على تسويق منتجاتها فى العديد من الدول، فضلاً عما تحظي به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية.

وأكد "يانج" أن مصر بما تشهده من عملية إصلاح اقتصادي ونهضة تنموية ووضع سياسي وأمني مستقر، تعتبر سوقًا واعدًا للاستثمارات والشركات الصينية، مشددًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع مصر، ودراسة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.