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«أرطغرل».. آخر الغزوات العثمانية الفاشلة

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البرلمان يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح قانون "الجريمة الإلكترونية"

البرلمان يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح قانون "الجريمة الإلكترونية"

من الحب ما قتل.. "خلود" تنتحر بعدما اكتشفت أن حبيبها متزوج

من الحب ما قتل.. "خلود" تنتحر بعدما اكتشفت أن حبيبها متزوج

ترحيب حار بالسيسي في الصين: مصر قوة مهمة في بناء "الحزام والطريق"

ترحيب حار بالسيسي في الصين: مصر قوة مهمة في بناء "الحزام والطريق"

السيسي: نتطلع لتنفيذ الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

السيسي: نتطلع لتنفيذ الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

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إيهاب توفيق: بجهز "دويتو" مع مصطفى قمر وحميد الشاعري "هيكسر الدنيا"

إيهاب توفيق: بجهز "دويتو" مع مصطفى قمر وحميد الشاعري "هيكسر الدنيا"

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أبرز المزارات السياحية ويزورها السيسي.. قاعة الشعب الكبرى بالصين

أبرز المزارات السياحية ويزورها السيسي.. قاعة الشعب الكبرى بالصين

أسعار الرنجة والفسيخ في شم النسيم.. الكيلو يبدأ من 35 جنيها

أسعار الرنجة والفسيخ في شم النسيم.. الكيلو يبدأ من 35 جنيها

إقبال كبير من الزوار على معرض «أهلاً رمضان» والمواطنون: «نفسنا فى تخفيضات أكتر فى الأسعار»

إقبال كبير من الزوار على معرض «أهلاً رمضان» والمواطنون: «نفسنا فى تخفيضات أكتر فى الأسعار»

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