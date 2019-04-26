أعلن المستشار مجدي بيومي، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، منذ قليل، فوز حسن النحلة بمنصب نقيب المرشدين السياحيين، بعدما حصل على 1351 صوتا.

وأضاف "بيومي"، أنه أعضاء مجلس النقابة الفائزين هم: "محمد مصطفى، زكريا جمال، محمد حسن، حسن عبدالغني، هدي راضي، ناصر سعيد، ياسر سعيد، ومايكل يحيي"، وفازوا بالمقاعد الـ8 المخصصة لعضوية مجلس النقابة.

وأشار إلى أن عدد من أدلوا بصوتهم بجولة الإعادة بانتخابات نقابة المرشدين السياحيين، بلغ 1855 مرشدا.

يشار إلى أن انتخابات النقابة خاضها 27 مرشحا تنافسوا على 8 مقاعد مخصصة لمجلس النقابة، و4 مرشحين تنافسوا على منصب النقيب.