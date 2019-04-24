تجرى جولة الإعادة بانتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، لعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجولة الأولى التي أجريت، 15 أبريل الماضي.

وقال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إن النصاب القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات هو تصويت 25% من المرشدين السياحيين ممن لهم حق الانتخاب وعددهم 6931، مشيرا إلى أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف النحلة، لـ"الوطن"، أن الانتخابات ستجرى في 17 لجنة فرعية، وأنه جرى نقل لجنة التصويت الموجودة بفندق شتايجنبرج بالتحرير إلى مقر شركة مينا للاتصالات بجوار المتحف المصري بالتحرير.