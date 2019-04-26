استعادت السلطات الهولندية واحدا من مئات الكتب النادرة التي سُرقت من مكتبة بتسبرج، أمس، ومن المقرر أنّ يعيد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إنجيل جنيف" إلى مكانه مرة أخرى.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنّ الكتاب تتم تتبعه حتى متحف الحجاج الأمريكي في ليدن، على بعد نحو 70 كيلومترا من أمستردام، واتهم أمين مكتبة سابق وتاجر كتب نادر بسرقة مجموعة كتب، بحسب أسوتشيدبرس.

وترصد "الوطن" معلومات عن "الإنجيل النادر"، فيما يلي:

- الكتاب المقدس من بين أكثر من 300 كتاب نادر وخريطة وأطالس وأكثر من ذلك، تم اكتشاف سرقتها.

- كان موجودا في مكتبة "كارنيجي" بمدينة كانساس بالولايات المتحدة في العام الماضي.

- يبلغ عمر الإنجيل النادر 400 عام.

- نشر في العام 1615.

- كان ضمن مجموعة كتب مسروقة تخطت سعرها 8 ملايين دولار.