الكنيسة تختتم مؤتمر الكتاب المقدس لكهنة وخدام إيبارشية البحيرة

اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، المؤتمر السابع لدراسة الكتاب المقدس، الذي أقيم بيت الكرمة بكنج مريوط، ضمن سلسلة مؤتمرات إعداد الخدام، بمشاركه كهنة وخدام وخادمات القطاع الصحراوي بإيبارشية البحيرة ومطروح وبحضور 38 من كهنة القطاع و58 خادم وخادمة.

يذكر أن المؤتمر، الذي بدأت فاعلياته 25 أبريل الجاري، ينظمة دار الكتاب المقدس بمصر بالاشتراك مع مركز القديس تيموثاوس التابع لأسقفية الشباب، ويعد هذا هو اللقاء السابع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقد للتدريب على عمل درس كتاب مقدس مؤثر بالمنهج الاستقرائي لدرس الكتاب، بحسب القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة.