أصيب شخصان بجروح طفيفة جراء انفجار في مصنع "تاتا ستيل" للصلب في بلدة بورت تالبوت في ويلز في المملكة المتحدة، بحسب ما أفادت الشرطة البريطانية.

وذكرت شرطة جنوب ويلز في بيان: "تلقينا اتصالات عديدة قرابة الساعة 3.35 تتحدّث عن انفجار، وحتى الساعة نعتقد أنّ هناك جريحين فقط".

وأوضحت الشرطة أنّ الانفجار مرتبط بـ"قطار يقلّ معدنا منصهرا"، أدى إلى اندلاع حرائق صغيرة وأضرار في بعض المباني الموجودة في الموقع.

وتابعت الشرطة نقلا عن رجال الإطفاء، أنّه "لا داعٍ للقلق من تداعيات خطرة لدخان الحرائق"، وهو ما أكدته الخدمة الجوية للشرطة الوطنية إرسالها لمروحية إلى المكان.