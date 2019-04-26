شدد اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، على قوات التأمين للكنائس والأديرة ونقاط التفتيش والمنشآت الحيوية في المحافظة، بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه بشقيه السياسي والجنائي، وفقا لبيان أمني، مساء أمس.

ووجه مدير أمن الفيوم، قوات تأمين الكنائس، خلال الاحتفالات بالأعياد، بضرورة مراجعة عمل منظومة الكاميرات والاستعانة بأفراد من أمن الكنيسة، لمتابعة المترددين عليها، ووجه نصائح لقوات التأمين لتوعيتهم بواجباتهم المنوطة بهم في ظل المرحلة الراهنة، مؤكدا على ضرورة استعداداهم الدائم للاحتمالات واليقظة التامة.