ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة موجزة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في دورته الثانية المنعقدة في العاصمة الصينية بكين.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في منتدى الحزام والطريق عدة رسائل لقادة الدول والحكومات الحاضرين وللمجتمع الدولي، وهي كما يلي:

1. تأكيد عمق العلاقات المصرية الصينية

استهل السيسي كلمته بتوجيه الشكر للرئيس الصيني شي جين بينج، والتأكيد على العلاقة التاريخية التي تربط مصر بالصين، إذ تعتبر مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، كما شدد على العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين، والتي ترجمتها زيارة الرئيس السادسة للصين خلال 5 سنوات.

واستعرض الرئيس خلال كلمته مراحل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين "أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني"، بدأت في العام 2014، وتم تطبيقها على أرض الواقع في العام 2016 للتعاون مع شريك واع بالمصالح المشتركة بين البلدين في الإطار الثنائي في مختلف المجالات، أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطا بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

2. تأكيد اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق

شدد الرئيس خلال كلمته على اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق، وإيمانها بأنّ القواسم والتحديات المشتركة التي تجمع دولها تتوافق مع الرؤية التي تأسست عليها المبادرة ومحاورها ومشروعاتها، بقصد تحقيق تطلعات شعوبنا ومصالح دولنا تجاه الاستقرار والتنمية.

وأوضح السيسي أنّ المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر في إطار "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنّ مبادرة الحزام والطريق تتفق مع أولويات مصر التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، وزيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.

3. استعراض الإصلاح الاقتصادي المصري ومحور تنمية قناة السويس

وتحدّث السيسي خلال كلمته عن تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أنّ إجراءات الإصلاح الاقتصادي انعكست في الطفرة الصاعدة للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

ولفت الرئيس إلى أنّ مصر طوّرت قدراتها على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، بشكل يؤهلها لأنّ تصبح مركزا إقليميًا للطاقة، خاصة في ضوء ما يمثله موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، من إمكانية نقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز، انطلاقا من كون مصر مركزا لحركة الشحن المتدفقة بين أسواق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

4. تأكيد متانة العلاقات العربية الصينية

استعرض السيسي خلال كلمته محاور تطور العلاقات العربية الصينية، التي تمثلت في عقد الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي ببكين في يوليو 2018، موضحًا اعتماد الإعلان التنفيذي العربي الصيني الخاص بمبادرة الحزام والطريق، ووجود مقترحات للربط الكهربائي بين عدد من الدول العربية وبعض أطراف مبادرة الحزام والطريق جار دراسة تنفيذها.

5. تأكيد دور مصر المهم في الاتحاد الأفريقي لمصلحة شعوب القارة ودول الحزام والطريق

وأكد السيسي دور مصر المهم في القارة الأفريقية، ورئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، التي أضفت بعدا مهما فيما يتصل بمبادرة "الحزام والطريق".

وأوضح الرئيس أنّ قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في سبتمبر 2018، أكدت حرص الصين على التنسيق مع الدول الأفريقية في القضايا المختلفة التي تناولتها القمة، لا سيما أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وأجندة الأمم المتحدة 2030.

ولفت السيسي إلى أنّ هذه الأجندات تتلاقى مع الأولويات التي طرحتها مصر في القمة الأفريقية الأخيرة، كمحاور لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتحقيق التنمية والسلم والأمن في قارتنا الأفريقية، والتكامل الاقتصادي الأفريقي والاندماج الإقليمي، وتطوير البنية التحتية.

ورحب الرئيس بتدشين شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة، في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، لتعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي.