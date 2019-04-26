سعر اليورو اليوم في مصر

تباينت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، من خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، واستمرارا لخدمات "الوطن" تستعرض سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 19.23 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، اليوم، نحو 19.18 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 19.21 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات اليوم نحو 19.25 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة اليوم نحو 19.18 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.16 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.