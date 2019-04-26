سفير مصر في الصين: مصر تعي أهمية مبادرة الحزام والطريق

قال أسامة المجدوب سفير مصر في الصين، إنّ مبادرة الحزام والطريق تمثل رؤية الصين لمستقبلها ومستقبل الأجيال المشاركة في المبادرة، موضحا أنّ مصر تستوعب أهمية المبادرة وأيّدتها منذ البداية وتشارك فيها بفعالية، وهو ما عرضه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم، بشأن رؤية مصر في المبادرة.

وأضاف المجدوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك طفرة هائلة في مستوى العلاقات المصرية الصينية، خاصة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، وعلاقة الصداقة القوية التي تربط الرئيس السيسي والرئيس الصيني، وتشابه المواقف الإقليمية والدولية بين البلدين.

واستكمل المجدوب أنّ السيسي اجتمع اليوم مع عدد من رؤساء الشركات الصينية واستمع لرؤيتهم، وطالبهم باختصار الأوقات في المشروعات التي تنفذها الشركات في مصر.