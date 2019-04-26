قالت المهندسه سحر لطفي، رئيس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إن مدينة جمصة استعدت لاستقبال رواد المصيف خلال أعياد الربيع "شم النسيم" 2019، وشكلت غرفة عمليات لكافة الإدارات الخدمية بالمدينة تعمل على مدار الساعة للتصدي لأي مشكلات تتعلق بمطالب واحتياجات رواد المصيف خلال فترة الاحتفالات.

وأضافت رئيس مدينة جمصة، في تصريح صحفي، أنه تم زيادة حصة الدقيق خلال الأعياد بخلاف الحصة الأساسية التي تم توزيعها على المخابز البلدية الستة الموجودة بالمدينة، والتكليف بتوفير كافة المواد الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية والمحال العامة، كما تم عمل الصيانة اللازمة لجميع أعمدة الإنارة لتعمل بكامل طاقتها بالإضافة إلى لوحات إرشادية بالأماكن الحيوية بالمدينة، وبردورات مضيئة بجميع الميادين والمناطق الحيوية.

وشددت على أهمية الرش المتتابع على فترتين صباحا ومساء بالمبيدات اللازمة والمقاومة الأرضية لكافة البيارات وأماكن تجمع الذباب والناموس، موضحًه تجهيز الشاطئ وتسوية الرمال وعمل الصيانة اللازمة لدورات مياه الشاطئ، وتشغيل عمال النظافة وعمال لدورات المياه، وتزويد الشاطئ برجال إنقاذ على طول الشاطئ، بالإضافة إلى تجهيز الموقف الرئيسي بكامل طاقته وإنارته استعدادا لأعياد الربيع والتنسيق مع كافة المواقف الفرعية بالمدن المحيطة لجاهزية سيارتها حالة التكدس بالموقف العمومي.

وذكرت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والنوبتجيات اللازمة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة الاحتياجات الزائدة خلال الأعياد، والتصدي لأي طوارئ، وتوفير المياه على مدار اليوم دون انقطاع بسهولة ويسر للمواطنين، ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف بتجهيز سيارات إسعاف على كافة الطرق بين المدينة، والأماكن الحيوية والشاطئ، ومستشفى جمصة، وتوفير كافة الأدوية بها للمترددين عليها، مع الاهتمام بقطاعات النظافة والحدائق ومكافحة الحشرات والناموس.

وأوضحت سحر لطفي ، أنه يتم حاليا تنظيف الشوارع والميادين وتزويدها بالصناديق والبراميل اللازمة لجمع القمامة، وتشغيل كافة معدات النظافة من اللوادر والجرارات وسيارات نقل القمامة لسرعة رفع القمامة أول بأول، والعمل على متابعة نظافة دورات المياه العمومية بالمدينة، وتهذيب الحدائق وتقليم الأشجار وصيانة الجزر الوسطى وصيانة أعمدة الإنارة بالحدائق ودهان البردورات بجميع أنحاء المدينة.

وأكدت علي أنه تم تكثيف الحملات الصحية على المحال العامة للتأكد من صلاحية وجود المنتجات والسلع المعروضة بالتعاون مع التموين، الطب البيطري، البيئة، الصحة، والتنسيق الكامل مع قطاعات الشرطة، المرور، ومباحث التموين بالمدينة، لزياده التواجد الأمني داخل المدينة وعلى الشاطئ لضبط الحالة الأمنية وضبط الأسواق وحل المشكلات المرورية فورا، عملا على راحة المصطافين والرواد ليشعر المواطن بالأمن ودون أية معوقات.