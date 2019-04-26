"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها، وتتضمن ما يلي:

قعدة سلطنة مع أمنية حسن، في مركز طلعت حرب الثقافي في الساعة السادسة مساء، والدخول مجانا.

مسرحية الملك لير على مسرح كايرو شو في السابعة مساء، وأسعار التذاكر 250، 350، 500، 700، 1000، 1500 جنيه.

أمسية شعرية لعمرو حسن، في ساقية الصاوي فرع البروج في السادسة مساء، وأسعار التذاكر 60، 80، 100، 120 جنيها.

حفل يسرا الهواري وفرقتها في "رووم آرت سبيس"، في الساعة التاسعة مساء، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل محمد عبدالستار، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، في الساعة الثامنة مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.