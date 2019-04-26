قال علي المانسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو لجنه السياحة الدينية في الغرفة، إنّ إضافة وزارة السياحة لضابط جديد للضوابط المنظمة للعمرة، وهو موافقة غرفة شركات السياحة والوزارة على سفر المعتمرين، جاء بعد بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية في السعودية، التي تتيح لشركات السياحة الحصول على تأشيرة لعملائها دون إخطار الوزارة السياحة، موضحا أنّ الشركات التي ستحصل على تأشيرات لعملائها وتنظم لهم رحلات عمرة، سيتم إلغاء ترخيصها.

وأضاف المانسترلي في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ الوزارة تهدف من ذلك إلى الحفاظ على موسم العمرة الحالي، بالالتزام بالأعداد التي حددتها الدولة بداية الموسم، والتي صدرت للمحافظة على العملة الأجنبية، وكذا منع تكدس المعتمرين في الموانئ والمطارات، خاصة خلال شهر رمضان.

ولفت عضو الغرفة إلى أنّ وزارة السياحة شكّلت لجانا داخل المطارات لمتابعة التأشيرات ومراقبتها، كما أنّ شركات السياحة ستذهب للغرفة لفتح سيستم التأشيرات الخاص بها أمام مسؤولين في الغرفة، للتأكد من أنها لم تستخرج أي تأشيرة إضافية، بخلاف حصتها التي تبلغ 59 تأشيرة في رمضان.‎

وشدد المانسترلي على ضرورة إنشاء البوابة الإلكترونية المصرية للحج والعمرة، كي لا يخرج أي معتمر أو حاج من مصر إلا من خلال البوابة، لافتا إلى وجود غرفة عمليات على مدار اليوم داخل غرفة شركات السياحة، لتلقي أي شكاوى عن مخالفين وسرعة التعامل معهم، للحد من التجاوزات قدر المستطاع للحفاظ على نجاح منظومة العمرة.