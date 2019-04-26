تعرف على شروط قرض بنك ناصر لشراء سيارات نقل جماعي من "سويفل"

أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إطلاق برنامج تمويل سيارات نقل جماعي بالتعاون مع شركة "سويفل" للنقل الجماعي بهدف تشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة.

على أن يقوم البنك بدور تمويلي لشراء سيارات نقل ركاب للسائقين لـ50 سيارة ميكروباص في المرحلة الأولى بمبلغ 22 مليون جنيه، وتستعرض "الوطن" تفاصيل المبادرة على النحو التالي:

- تسدد قيمة التمويل على خمس سنوات.

- ألا يقل سن العميل (السائق) عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة.

- يعفى عملاء المشروع من المصروفات الإدارية.

وتعمل شركة "سويفل" للنقل الجماعي على توفير خطوط نقل جماعي للمواطنين من خلال تطبيق للهاتف المحمول، ويستطيع العميل من خلاله حجز مكان له في سيارات ميكروباص مكيفة ومجهزة في خطوط سير ومواعيد ثابتة، كما يستطيع المستخدم معرفة تكلفة الرحلة مسبقًا، فعلى سبيل المثال يصل سعر المشوار من التجمع الخامس إلى 6 أكتوبر 35 جنيهًا.

ويمكنك تحميل التطبيق من هنــــا للأندرويد، ومن هنـــــا للـ"IOS".