شنّت إدارة تموين الحسينية برئاسة عبدالكريم عوض الله مدير عام الإدارة حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات والمخابز والأنشطة التجارية المختلفة؛ للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضد المخالفين، رقم 234 ج الحسينية ضد "ط.ع.ع" صاحب مصنع رنجة بعزبة الحاج توفيق؛ لعدم وجود ترخيص، ومحضر رقم 235 ج الحسينية ضد "س.ف.ع" صاحب مصنع رنجة بسماكين الغرب لعدم وجود ترخيص، والتحفظ على 50 كيلو رنجة، ومحضر رقم 236 ج الحسينية ضد "ع.س.ع" صاحب مصنع رنجة بالسعافنة لعدم وجود ترخيص، والتحفظ على 50 كيلو رنجة.

كما تحرر محضر رقم 146 ج صان الحجر ضد "م.ن.ا" صاحب مستودع دقيق بلدي، وجرى التحفظ على 15 شيكارة داخل المستودع بالحسينية، ومحضر رقم 147 ج صان الحجر ضد "ح.ع.ا" صاحب محل جزارة بصان الحجر، ومحضر رقم 223 ج الحسينية ضد "ع.ا.ع" صاحب محل جزارة بسماكين الغرب لذبح خارج السلخانة وجرى التحفظ على 5 كيلو لحمة.

وتحررت محاضر بكل واقعة على حدة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.