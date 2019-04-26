نجحت فرق الصيانة الفنية بشركة محافظات القناة لمياة الشرب والصرف الصحي، في إنقاذ مدينة المستقبل بالإسماعيلية من الغرق، بسحب كميات المياه المنهمرة من خط الطرد التابع للمنطقة الحرة الصناعية والاستثمار، بحسب اللواء مهندس عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة.

وأضاف عصمت، إنه فور تلقى شكوى من أهالي مدينة المستقبل ظهر اليوم، تحركت فرق الصيانة وأسطول سيارات الشركة لسحب المياه وفتح الطريق المؤدي إلى مدينة المستقبل.

وأكد عصمت، أن المشكلة بدأت منذ تشغيل خط الطرد "12 بوصة" التابع لـ"الاستثمار"، وتشغيله بكامل طاقته رغم علم المنطقة الحرة بوجود كسر به، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، ولكن جهود جميع العاملين بالشركة وفريق الصيانة وأسطول السيارات، تمت السيطرة على المياه وفتح الطريق أمام المواطنين والسيارات، مؤكدا أن الشركة لا تتوانى في تقديم المساعدة والإشراف الفني في أي مواقف خاصة أو طارئة.