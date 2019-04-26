تنصب الكنائس وتتشح بالسواد ويرفع المسيحيون قلوبهم في التسبحة قائلين "قوتي وتسبحتي هو الرب صار لي خلاصا مقدسا"، في احتفالات "الجمعة العظيمة"، ذكرى صلب السيد المسيح حسب المعتقد المسيحي، ويطلق عليه أيضا "الجمعة الكبيرة" و"جمعة آلام".

ومن أبرز المعلومات عن "الجمعة العظيمة"، أنها تعد تذكار الصلب حسب المعتقد المسيحي.

2 - آخر جمعة في الصيام الكبير والتي تسبق أحد القيامة، فحسب المعتقد المسيحي كان الصلب في يوم الجمعة وبعد 3 أيام قام المسيح من الأموات وعليه تحتفل الكنيسة بعيد القيامة في يوم الأحد التالي لجمعة الآلام.

3- ليوم الجمعة العظيمة العديد من المسميات منها "جمعة الآلام" و"جمعة الصلب" و"الجمعة الحزينة" و"الجمعة الكبيرة".

4- يصوم المسيحين عن الطعام والشراب يوم الجمعة العظيمة من ليلة الخميس وحتى وقت الغروب في يوم الجمعة.

5- تبدأ صلاة "بصخة الجمعة العظيمة" في الصباح الباكر وتتضمن القراءات كل ما يتعلق بالصلب، بداية من النبوات في العهد القديم ثم تحقيق النبوات بناء على ما جاء في الأناجيل، ثم يقرأ طرح كل ساعة لشرح الأحداث في ساعة من ساعات اليوم، وينتهي اليوم بحادث الصلب.

6- تعد تسبحة "ثوك تاتي جوم"، وتعني لك القوة والمجد، من التسابيح التي تقال في أسبوع الآلام فقط، لكن في يوم الجمعة العظيمة يضاف إلى اللحن مقطع "قوتي وتسبحتي هو الرب صار لي خلاصا مقدسا"، بعد إضافة جملة "باشويس إيسوس بي أخرستوس باسوتير أن أغاثوس"، في خميس العهد والتي تعني مخلصي الصالح.

7- تستعرض طقوس الجمعة العظيمة أحداث الصلب، بداية من ليلة الجمعة وحتى حادث الصلب، فيبدأ من خيانة يهوذا، ثم القبض على المسيح ومحاكمته، ثم تعذيبه وصلبه وبعدها قصته مع اللص اليمين وبعدها الموت على الصليب، حيث يحمل الكاهن والشمامسة "أيقونة الصلبوت" وهي صورة المسيح مصلوبا، وتدفن في الحنوط وأوراق الورد في ستر أبيض، وتظل في هذا الستر ولا تفتح إلا في قداس عيد القيامة، أي ليلة سبت النور وبداية أحد القيامة.

8- من طقوس الجمعة العظيمة السجود في 400 "مطانية"، وهو سجود في الأربع اتجاهات في كل اتجاه 100 مرة لطلب الرحمة.