اتخذت الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية، الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين جميع المنشآت والمرافق المهمة والحيوية، ولاسيما مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية ووسائل النقل العام، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيرا من المواطنين خلال فترة الأعياد.

وكثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية وفعلت نقاط التفتيش بجميع محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، إلى جانب انتشار قوات الحماية المدنية حرصاً على سلامة المواطنين.

وشهدت الخدمات الأمنية مروراً مكثفاً من القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية للتأكد من إلمام القوات بالمهام الموكلة إليهم، وجاهزيتهم لمواجهة المواقف الطارئة، والتأكيد على اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين .

وواصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها المكثفة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على حركة مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

أسفرت الجهود عن تحرير 14 قضية (سرقات عامة - مخدرات - سلاح أبيض - نشل) ، وضبط 73 من الباعة الجائلين، وتحرير 1538 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين قطار (القاهرة- أسوان)، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده داخل القطار وبحوزته أسلحة نارية عبارة عن (8 فرد خرطوش محلي الصنع – بندقية خرطوش – وعدد من الطلقات)، كما عثر بحوزته على لفافة بداخلها مادة تشبه مخدر الأفيون وزنت نحو 4 جرامات.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة لتوصيلها لأحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة إدفو، والمادة المخدرة بقصد التعاطي، وجارٍ العمل للوقوف على مصدر الأسلحة وضبط الأشخاص المتعاملين معه. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخالفات.