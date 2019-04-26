شهدت جميع مديريات الأمن انتشاراً أمنياً مُكثفاً بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، لترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على النظام العام، والتعامل الفوري مع كل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وفرض طوق أمني في محيط دور العبادة والمنشآت المهمة من خلال تسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور المهمة والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

كما جرى الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية للمشاركة في عمليات الفحص والتأمين. وجرى الاستعانة بعناصر من إدارة تدريب كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، من خلال التصدي الحازم والحاسم لأي صورة من صور الخروج على القانون، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.