حقق فيلم "Avengers: Endgame" إيرادات غير مسبوقة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي حول العالم، حيث وصلت إيراداته إلى 169 مليون دولار، من بينهم 107.7 مليون دولار في الصين، و8.4 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وسبعة ملايين دولار في أستراليا، و6 ملايين دولار في فرنسا، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع مجلة "فارايتي".

يتم عرض الفيلم الآن في 25 سوقا رئيسيا، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدخل إلى 260 مليون دولار، ويتوقع خبراء شباك التذاكر أن يبلغ صافي الفيلم أكثر من 800 مليون دولار على مستوى العالم في أول أسبوع له.