تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، حاجتها لوظائف فنيين وعمال حفر وتسليك وتطهير وذلك على النحو التالي:

أولًا: وظيفة فني رابع

يشترط في المتقدمين الآتي:

1. أنّ يكوم المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية (نبروه - منية النصر - الجمالية).

2. أنّ يكون المتقدم حاصلا على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات من تخصص (أعمال صحية - ميكانيكا - كهرباء).

3- يقتصر التقديم على الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

4- أنّ يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفيّ منها قانونًا.

5- ألا يزيد السن في 1-7-2019 عن 30 عامًا.

ويمكنك التقديم من هنـــــا.

ثانيًا: وظائف عمال حفر وتسليك وتطهير

وذلك طبقا للشروط الآتية:

1. أنّ يكوم المتقدم من المقيمين في المراكز الآتية (ميت سلسيل - الكردي - بلقاس - المطرية - شربين - جمصة).

2. أنّ يكون المتقدم من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

3. ألا يزيد السن في 1-7-2019 عن 30 عامًا.

4. أنّ يكون المتقدم حاصلًا على شهادة (محو أمية أو ابتدائية أو إعدادية فقط).

5. أنّ يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفيّ منها، كونه الابن الوحيد فقط، و(يتعين في حالة الإعفاء تقديم إقرار موثق في الشهر العقاري بما يفيد عدم حصوله على أي مؤهلات أعلى من المؤهل المطلوب في المسابقة).

ويمكنك التقديم من هنــــــا.

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات

- أنّ يقبل العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل في الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أنّ يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

- يتم اختيار المتقدمين وفقًا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

- يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة (www.dkwasc.com.eg).

- لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.

- يلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

- يتم إعلان موعد ومكان الاختبارات عبر موقع الشركة الإلكتروني، والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بموعد ومكان الاختبار.