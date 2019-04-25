أعلنت مؤسسة مصر الخير، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:
منسق خدمة عملاء
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على مؤهل عالِ.
- خبرة من سنة إلى سنتين.
- مكان العمل: محافظة القاهرة
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــــا.
باحث ميداني
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على مؤهل عالِ.
- خبرة من سنتين إلى 4 سنوات.
- مكان العمل: محافظة القاهرة
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــــا.
مدير مشروعات توليد الدخل
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على مؤهل عالِ.
- خبرة من 8 إلى 10 سنوات في مجال التنمية المجتمعية.
- مكان العمل: محافظة القاهرة
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــــا.
مهندس تنفيذ ذاتي
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- الحصول على مؤهل عالِ.
- خبرة من 4 إلى 6 سنوات في مجال الهندسة المدنية والبناء.
- مكان العمل: محافظة مرسى مطروح
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــــا.