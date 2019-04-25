أعلنت مؤسسة مصر الخير، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

منسق خدمة عملاء

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على مؤهل عالِ.

- خبرة من سنة إلى سنتين.

- مكان العمل: محافظة القاهرة

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــــا.

باحث ميداني

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على مؤهل عالِ.

- خبرة من سنتين إلى 4 سنوات.

- مكان العمل: محافظة القاهرة

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــــا.

مدير مشروعات توليد الدخل

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على مؤهل عالِ.

- خبرة من 8 إلى 10 سنوات في مجال التنمية المجتمعية.

- مكان العمل: محافظة القاهرة

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــــا.

مهندس تنفيذ ذاتي

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على مؤهل عالِ.

- خبرة من 4 إلى 6 سنوات في مجال الهندسة المدنية والبناء.

- مكان العمل: محافظة مرسى مطروح

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنـــــــــــــــا.