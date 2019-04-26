تشارك مصر في معرض سوق السفر العربي في دبي atm، الأحد المقبل، وتستمر فعالياته حتى الأربعاء المقبل، بوفد من العاملين في القطاع السياحي الحكومي والخاص، تترأسه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وقال محمد فاروق أمين صندوق غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، إنّ نحو 35 شركة سياحة وفندق تشارك في الجناح المصري بالمعرض، وسيتم تنظيم فعاليات داخل الجناح طوال أيام المعرض، متابعا أنّ معرض سوق السفر في دبي، أكبر معرض سياحي دولي يتم تنظيمه في الشرق الأوسط، كما يساهم في زيادة السياحة البينية بين الدول العربي.

وأضاف فاروق لـ"الوطن" أنّ القطاع السياحي يستهدف زيادة أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر بنسبة 20% عن العام الماضي، الذي زار مصر خلاله نحو 3 ملايين سائح عربي، مشيرا إلى أنّ طلائع حجوزات السائحين العرب تبدأ بحلول إجازات عيد الفطر في يونيو المقبل، والموسم السياحي الصيفي يشهد انتعاشة سياحية كبيرة في الحركة الوافدة من السوق العربي، خاصة في ظل مؤشرات الحجوزات الجيدة الحالية.

ولفت أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إلى أنّ السائح السعودي يليه الكويتي والإماراتي ثم الأردني واللبناني والبحريني، ومواطني دول المغرب العربي، هم الأكثر طلبا لزيارة مصر خلال الموسم الصيفي المقبل، وأنّ شرم الشيخ والغردقة والقاهرة ومرسى علم، هي المدن التي يفضل السائح العربي قضاء إجازته بها خلال زيارته لمصر.

من جانبه، قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة، إنّ السائح العربي مهم جدا لمصر، كونه من ذوي الإنفاق العالي، كما أنّ متوسط إقامته يبلغ نحو 8 أيام، إذ يتم تنظيم رحلات طيران مباشرة بين عدد من المدن العربية وشرم الشيخ خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل.