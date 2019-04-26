نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه على "إنستجرام" في مشهد تمثيلي من عمل فني جديد لم يكشف عن تفاصيله ولكنه ظهر بـ"نيولوك" "الكاو بوي".

وعلق محمد رمضان على الصورة: "قريب أوي هتشوفوا الكاو بوي اللي جوايا، وده طبعاً مالوش علاقة بمسلسل زلزال، ثقة في الله نجاح".

ومن المقرر أن يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني بمسلسل "زلزال"، من بطولة: محمد رمضان، حلا شيحة، خالد الصاوي، حسين فهمي، نسرين أمين، ميشيل مساك، هنادى مهني، حسام داغر، ومصطفى منصور، وقصة وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.