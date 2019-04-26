نائب محافظ القاهرة يتفقد أسواق عبود والزاوية الجديدة

أجرى اللواء محسن صلاح الدين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة تفقدية بحضور اللواء هشام عبد الحميد رئيس حي الزاوية الحمراء، لمتابعة الأعمال الجارية بسوق الزاوية الحمراء، لمتابعة أعمال التطوير بأسواق عبود والزاوية الجديد، كما التقى المواطنين موجها تعليماته لرئيس الحي لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين.

وأكد نائب المحافظ عزم أجهزة المحافظة على استكمال مشروع تنمية وتطوير الأسواق، ورفع الكفاءة الفنية وصيانة مرافقها، وتبليط أرصفتها وإضاءة محيطها.

كما تفقد نائب المحافظ عددا من الإدارات الخدمية التابعة لحي الزاوية، لمتابعة ما يجري من أعمال داخلها خاصة بالمنظومة الإدارية، مشددا على سرعة الأداء والاهتمام بمراجعة جميع الأوراق، لتيسير تقديم الخدمة وسرعة تنفيذها.