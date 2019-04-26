اعتقلت السلطات التركية 115 عنصرا في القوات المسلحة، اليوم الجمعة، ولا تزال تبحث عن 95 آخرين لعلاقتهم المفترضة مع الداعية فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016 كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول، وقالت الوكالة إن بين الذين تشتبه بهم النيابة العامة في إسطنبول 112 جنديا من سلاح البر و29 من سلاح الجو و50 من البحرية و14 من الدرك و5 من قيادة خفر السواحل، ويشتبه بأنهم يتعاطفون مع حركة كولن التي تصفها أنقرة بـ"المجموعة الإرهابية".

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، كولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالي 20 عاما بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشل في يوليو 2016. لكن غولن يرفض هذه الاتهامات، وأعلن مكتب المدعي العام الجمعة إصدار مذكرات توقيف بحق 41 من أنصار كولن المفترضين.

ومنذ الانقلاب الفاشل تطارد السلطات دون هوادة مناصري كولن وأطلقت حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ تركيا المعاصر. وتم اعتقال 55 ألف شخص وإقالة 140 ألفا من وظائفهم، وبعد ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب، وما تزال التوقيفات مستمرة أسبوعيا، ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن النيابة العامة في إسطنبول قولها، اليوم الجمعة، إن حركة كولن "هي المنظمة الإرهابية التي تطرح أكبر تهديد للنظام الدستوري في البلاد".