لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، اليوم، إثر تعرضهما لحادثي طعن منفصلين في مدينة "ملبورن" الأسترالية.

وقالت شرطة ولاية "فيكتوريا" الأسترالية، إن القتيل تعرض للطعن في إحدى الحدائق بمنطقة "ساوث يارا" في مدينة "ملبورن"، مشيرة إلى أنه جارِ التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث- نقلًأ عن هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي".

وأكدت أن المصاب تعرض للطعن في أحد الشوارع بمنطقة "ريزرفوار" من قبل شخص مجهول لاذ بالفرار عقب ارتكابه الحادث، موضحة أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات حيث يرقد في حالة خطيرة.