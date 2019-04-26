يجري رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس جولة في دول أفريقية عدة نهاية الأسبوع الجاري، تشمل إثيوبيا ومدغشقر وموزمبيق ومصر، في أول رحلة خارجية يقوم بها كرئيس للبنك إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لتسليط الضوء على رؤيته لجدول أعمال البنك بشأن الحد من الفقر والتنمية.

وقال المتحدث باسم البنك الدولي، إن مالباس سيتوجه في نهاية هذا الأسبوع إلى مدغشقر وإثيوبيا وموزمبيق قبل أن يتوجه إلى مصر، ومن ثم يسافر إلى مؤتمر يناقش الديون في باريس.

وأشار مالباس"، إلى إن أفريقيا تمثل أولوية رئيسية للبنك نظرًا لتركيزه الشديد على أفقر الناس في العالم. وقال مالباس في اجتماعات الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن تحقيق أهداف بنك التنمية لإنهاء الفقر بحلول عام 2030، يتطلب التركيز على إفريقيا

من هو "مالباس"؟

- شغل مالباس سابقًا منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية. وبصفته وكيل الوزارة، مثل مالباس الولايات المتحدة في المحافل الدولية، بما في ذلك في اجتماعات نواب وزراء المالية بمجموعة السبع ومجموعة العشرين، واجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واجتماعات مجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي.

-في عام 2018، حقق مالباس نجاحًا في دعمه لزيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية في إطار أجندة إصلاحية أوسع نطاقًا تتميز بممارسات الإقراض المستدام واستخدام رأس المال بمزيد من الكفاءة والتركيز على تحسين مستويات المعيشة في البلدان الفقيرة.

وذكر موقع البنك الدولي على الإنترنت، أن "مالباس"، لعب دورًا فعالًا في تعزيز مبادرة شفافية الديون، التي اعتمدتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لزيادة الإفصاح العام عن الديون وبالتالي الحد من تواتر أزمات الديون وشدتها.

-ديفيد ر. مالباس الرئيس الثالث عشر للبنك الدولي اختار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ديفيد ر. مالباس الرئيس الثالث عشر للبنك في 5 أبريل الجاري، وبدأت ولايته التي تستمر خمس سنوات في 9 من الشهر ذاته.

- ولد مالباس في 8 مارس 1956 في "بيتوسكي" بولاية "ميشيجان" الأمريكية

- يعيش مع زوجته أديل مالباس، وهي صحفية، في واشنطن العاصمة، ولديهما أربعة أطفال.

-حصل على درجة البكالوريوس من كلية كولورادو وماجستير إدارة الأعمال من جامعة دنفر، وهو محاسب مرخص، وبدأ العمل المتقدم لنيل درجة في الدراسات العليا في الاقتصاد الدولي بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون، ودرس اللغات الإسبانية والروسية والفرنسية.

-شغل منصب نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الدول النامية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، وركز على مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والتنمية، بما في ذلك مشاركة الولايات المتحدة في المؤسسات المتعددة الأطراف، وزيادة رأسمال مجموعة البنك الدولي عام 1988 وهي الزيادة التي ساندت إنشاء قسم البيئة بالبنك، ومبادرة مؤسسات الأعمال في أمريكا، وسندات بريدي لمعالجة أزمة ديون أمريكا اللاتينية.

-قبل الانضمام إلى وزارة الخزانة الأمريكية، كان مالباس خبيرًا اقتصاديًا دوليًا كما أسس شركة أبحاث تعمل في مجال الاقتصاد الكلي مقرها في مدينة نيويورك.

-شغل مالباس منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "بير ستيرنز"، وأجرى تحليلات مالية لبلدان في جميع أنحاء العالم.

-شغل منصب محلل أول لشؤون الضرائب والتجارة في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، ومديرًا لموظفي اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس الأمريكي.

-احتل مقاعدا في مجالس إدارة مجلس الأمريكتين، والنادي الاقتصادي في نيويورك، واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، ومعهد مانهاتن، ومراكز جاري كلينسكي للأطفال، بالإضافة إلى العديد من الهيئات التي تهدف إلى الربح. وكتب عديد من المقالات عن جميع جوانب التنمية الاقتصادية.