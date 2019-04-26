خفض البنك الدولي توقعاته لمتوسط أسعار النفط الخام في العام الجاري 2019 إلى 66 دولاراً للبرميل، و65 دولاراً في عام 2020، بعدما كانت توقعاته التي أعلنها في أكتوبر الماضي تتوقع وصوله إلى 74 دولار للبرميل، مرجعا أسباب خفضه لتوقعاتها إلى ضعف آفاق النمو العالمي عما كان متوقعاً وزيادة إنتاج الولايات المتحدة عما تم توقعه.

وأشار البنك الدولي في نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أبريل إلى أنه يُتوقَّع استمرار انتعاش أسعار المعادن في عام 2019، وذلك في أعقاب هبوط حاد في النصف الثاني من عام 2018، وكان هذا الانتعاش مدفوعاً باستقرار النشاط في الصين بعد فترة من التباطؤ في بداية العام، بالإضافة إلى نقص المعروض من مختلف المعادن.

وقالت سيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات: "انتهت دورة أسعار السلع الأولية، وهو ما يسبب ضغوطا على المصدِّرين لكنه بنفس الوقت يتيح فرصا للمستوردين بالاستفادة من انخفاض أسعار هذه السلع في زيادة الاستثمارات".

وتوقع البنك أيضا انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2.6% هذا العام، لكنها ستعاود الارتفاع في عام 2020 بسبب انخفاض إنتاج المحاصيل وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة بحسب "الدولي"، ومن المرجَّح أن يدفع تصاعد التوترات التجارية الأسعار إلى الانخفاض، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة عما هو متوقَّع يمكن أن يرفع الأسعار إلى أكثر مما هو متوقَّع.

وبعد هبوطها في أواخر عام 2018، ارتفعت أسعار النفط بشكل مطرد منذ بداية هذا العام مع قيام منظمة أوبك وشركائها بخفض الإنتاج وتراجعه في فنزويلا وإيران، ومن المتوقَّع أن يظل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة قوياً بعد ارتفاعه في عام 2018، ومن المتوقَّع أيضا انخفاض أسعار الطاقة بشكل عام بما في ذلك الغاز الطبيعي والفحم في عام 2019 بنسبة تبلغ 7.9% في المتوسط، عن مستواها في عام 2018.