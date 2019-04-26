قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تدفع أي مبلغ لكوريا الشمالية لقاء الإفراج عن أوتو وارمبير، الطالب الأمريكي الشاب الذي دخل في غيبوبة بعد تعرضه للتعذيب، كما يعتقد، في هذا البلد المعزول، وذكرت، أمس، صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر غير محددة أنه طُلب من مسؤول أمريكي التوقيع على تعهد بدفع مليوني دولار لتسديد تكاليف طبية قبل السماح بمغادرة وارمبير جوا وعودته إلى الولايات المتحدة من بيونج يانج في 2017، ووقع الموفد التعهد بناء على تعليمات من ترامب، وفق واشنطن بوست.

لكن في تغريدة، اليوم الجمعة، قال ترامب: "لم يُدفع أي مبلغ إلى كوريا الشمالية من أجل أوتو وارمبير، لا مليوني دولار، ولا شيء آخر". ونقل ترامب نص مكتوب دون الإشارة إلى مصدر الكلام: "الرئيس دونالد ج. ترامب هو أعظم مفاوض أعرفه بشأن الرهائن في تاريخ الولايات المتحدة. 20 رهينة، العديد منهم في ظروف مستحيلة، أُفرج عنهم في السنتين الماضيتين. لم يُدفع أي مبلغ".

وكان وارمبير، الطالب في جامعة فرجينيا، سجن بعد اتهامه بنزع ملصق دعائي في فندقه خلال رحلة إلى كوريا الشمالية، وقال الأطباء إنه تعرض لتلف دماغي حاد خلال فترة سجنه في كوريا الشمالية، ودخل في غيبوبة وتوفي بعد أيام من عودته إلى الولايات المتحدة.ونفت كوريا الشمالية اتهامات عائلة ورامبير بتعذيب ابنها، وقالت إنه أصيب بنوع من التسمم، وقالت طبيبة شرعية فحصت جثة وارمبير "لا نعرف ما الذي حصل له، هذه النتيجة النهائية".

وجعل ترامب مسألة التقارب مع كوريا الشمالية إحدى أهم سياساته وعقد قمتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون، وفي قمتهما الأخيرة في هانوي في فبراير الماضي، قال ترامب إنه يصدق أقوال كيم بأنه لا يعلم ما الذي حدث للشاب في السجن رغم الحساسية الاستثنائية للقضية، وقال ترامب "أصدق ما قاله".