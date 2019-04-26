رجح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، اليوم، الانتهاء من تفكيك مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقي سوريا، قبل بداية الشتاء القادم.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية عن لافرينتيف قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "تم إطلاق برنامج لتحرير المحتجزين في المخيم المذكور وإتاحة عودة النازحين، الأمر الذي نوليه اهتماما كبيرا".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "حتى الـ25 من أبريل الجاري، عاد من مخيم الركبان للنازحين 7434 شخصا إلى مناطقهم، فيما عدد الراغبين في الرحيل عنه آخذ في الازدياد، ونرجح الانتهاء من تفكيك هذا المخيم المعضلة، قبل بداية الشتاء آملين حقا في ذلك".