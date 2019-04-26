قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أي محاولات لعرقة شحنات النفط ستسبب عرقلة كبيرة لإيران ومناصيرها في المنطقة، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.