قال الدكتور فولكر رويتر رئيس جامعة أولم للعلوم التطبيقية بألمانيا، إن الفرق بين الجامعات التطبيقية والجامعات العادية أن الجامعات التطبيقية تستخدم التطبيق العملي وليس الأبحاث النظرية فقط.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الجامعة التطبيقية تتميز بالقدرة على التعليم والتدريب، "ودا معناه القدرة على التوظيف لأن الخريجين من الجامعة بيتخرجوا وهما عندهم القدرة على العمل بسرعة أكبر في قطاعات الصناعة".

وتابع أن رغبة مصر في إقامة جامعة تطبيقية لديها سيكون ناجحا للغاية، لأنها ترغب في التطوير الدائم، مشيرا إلى أن الدراسة في الجامعة التطبيقية بالقاهرة ستبدأ عن طريق اللغة الإنجليزية، ثم يتم إدخال اللغة الألمانية في عدد من المحاضرات.