سفيرنا السابق بالصين: 3 أمور اختلفت في علاقات الدولتين منذ مجيء السيسي

قال الدكتور محمد نعمان جلال، سفير مصر السابق بالصين، إن علاقة مصر والصين متعمقة ومتشعبة وشاملة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والصين نشأت منذ عام 1956، عندما اعترفت مصر بالصين الشعبية، وسفرت بعثة لها.

وأضاف جلال، خلال استضافته ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم، أن علاقة الدولتين تطورت بعد مجيء الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوليه السلطة، حيث يجيد الصينيون ثلاث نقاط مختلفة في التعامل وهم الجدية في المشروعات، والصينيون دائما يطلبون أن تكون المشروعات لها دراسة جدوى وقانون وتمويل واضح، والبنية الأساسية تكون سليمة، وهذا هو سر التقدم الذي حدث في الصين.

وأوضح سفير مصر السابق ببكين، أن النقطة الثانية وجدوا أن الرئيس وكبار المسؤولين المحيطين به جادين جدا، وذلك من خلال تنفيذ كل الوعود التي وعد بها الرئيس، والنقطة الثالثة وجود نوع من الاستقرار الأمني والسياسي، وهذه كانت المقومات الرئيسية التي كانت تهتم بها الصين في علاقاتها مع الدول الأخرى.