أعلن الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، اليوم، فراغ اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الفئوية فيما يتعلق بمقترحاتها حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

وأكد الناطق باسم المجلس، في تصريحات صحفية، أن المجلس جاهز لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له لاحقاً.

وكان المجلس العسكري الانتقالي، قال إنه لا يزال في انتظار قوى الحرية والتغيير لتسمية وفدها لاستكمال الحوار الذي انطلق نهاية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للاتفاق الذي جرى في ذلك الاجتماع بتكوين لجنة مشتركة لبحث الرؤية المشتركة- وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.