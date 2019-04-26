"العربي لحقوق الإنسان" يدشن المفوضية الأفريقية للاجئين والمهاجرين

عقد المجلس العربي لحقوق الإنسان ورشة عمل إقليمية أفريقية لمناقشة واستعراض واقع التحديات التي تواجه اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمدينة شرم الشيخ.

وأعلن عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، تدشين المفوضية الأفريقية غير الحكومية لشئون اللاجئين والمهاجرين، أن الهدف من ورشة العمل هو استعراض وعرض الممارسة الجيدة وتجربة المجلس العربي في تقديم الحماية والدعم القانوني للاجئين والمهاجريين.

وأضاف عبدالجواد أحمد أن الهدف من الورشة أيضا هو عرض واقع حال وتحديات المهاجرين واللاجئين في أفريقيا ودور غير المنظمات غير الحكومية في تعزيز كل الجهود التى يكفلها الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية في ظل القيادة الحكيمة المصرية 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأوضح عبد الجواد أحمد أن جهود ورعاية القيادة المصرية للدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أسفرت إلى اعتبار 2019 عام المهاجرين على مستوى أفريقيا.

يذكر أن الفعاليات الرسمية للدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، انطلقت أول أمس الأربعاء، بشرم الشيخ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.