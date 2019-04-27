أديب: أتمنى شفاء شريف مدكور.. "إنسان مبهج وبنى نفسه بنفسه"

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تمنيه بشفاء الإعلامي شريف مدكور بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض بورم في القولون.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أعرفه من سنين طويلة وأحترمه لأنه من الناس اللي اشتغلوها من تحت وسفوا تراب وتعبوا".

وتابع: "تعرض للتنمر والسخرية وبالرغم من ذلك كان يرد على الناس بابتسامة جميلة وهدوء شديد، وأتمنى له وكل فريق البرنامج كل الصحة والعافية".

وواصل: "هو شخص مبهج وجميل وطيب، وبنى نفسه بنفسه، وأتمنى الجميع يدعو له".

وقال "مدكور"، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه اكتشف إصابته بالورم، الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.