سجلت الإعلامية مريم أمين، فيديو ونشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، للإعلامي شريف مدكور بعد خبر مرضه بسرطان القولون، وكتبت "لكل حبايب شريف مدكور وكل اللي بيسألوا عليه، اطمنوا، هو بنفسه بيطمنكم أهو".

ووجَّه مدكور رسالة إلى متابعيه، قال فيها: "الحمد لله.. أنا زي الفل.. وراضي باللي ربنا كتبهولي".

وأضاف: "أنا راضي بده وحاسس إنه هدية من ربنا.. وإن شاء الله هاعمل العملية في أول رمضان".

واختتم مدكور رسالته لمتابعيه قائلا: "رمضان كريم.. وعيد قيامة مجيد".

وقال "مدكور"، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه اكتشف إصابته بالورم، الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.