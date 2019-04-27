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أزمة مالية تهدد بقاء جروس في الزمالك

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أديب عن "صفقة القرن": مصر لن تتنازل عن أي جزء من سيناء

أديب عن "صفقة القرن": مصر لن تتنازل عن أي جزء من سيناء

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