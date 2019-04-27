قال الفنان محمد صبحي، إن مصر تفتقد للحالة الفنية والثقافية "أنا فرحت لما يحيى الفخراني ومحمد هنيدي وأشرف عبدالباقي اشتغلوا مسرح.. بس إحنا الأربعة مش كفاية".

وأضاف "صبحي" خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخيالي، والمذاع على فضائية "TEN"، أن وزارة الثقافة ليست هي "رقصة التنورة" التي تقدم في كل المحافل وليس ذلك الفن هو الثقافة الحقيقية بمصر، موضحا: "لازم مسارح الدولة تنور وببلاش، بس بشرط إن اللي يخش المسرحية يخرج بأكبر من سعر التذكرة.. الدولة تخسر شوية علشان يحصل التنوير ويرجع تاني الجمهور يروح المسرح كل أسبوع".