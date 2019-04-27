تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بجهاز تكييف بغرفة "كول سنتر" بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بسبب ماس كهربائي.

وقال المهندس محمد عبدالحكم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الحريق كان جزئيا وشب بإدارة الكول سنتر في الشركة دون وقوع إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران المشتعلة، ومنع خطر الامتداد.

وأشاف "عبدالحكم"، أن أجهزة الإنذار الآلي ومضخات الحريق المركبة حديثا بالشركة ساعدت في إخماد الحريق بنجاح، وتقليل الخسائر، وجارِ حصر التلفيات.

وأكد أنه تفقد آثار الحريق، وأمر على الفور بسرعة إصلاح التلفيات الناتجة عن الحريق، نافيا أن يكون الحريق أسفر عن فقدان أي بيانات تخص الشركة، حيث أن المركز الرئيسي للبيانات بالشركة يوجد بداخل قطاع النظم والمعلومات.