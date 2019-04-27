"السياحة": السعودية تسهل الإجراءات وتخفض التكاليف لجذب المعتمرين

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، إن الدولة حددت الموسم بـ500 ألف معتمر فقط، موزعين كـ400 ألف معتمر قبل شهر رمضان، و100 ألف خلال شهر رمضان.

وأضاف "تركي"، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، اليوم، أن المملكة السعودية تسعى لتسهيل الإجراءات وتخفيض التكاليف عليها لجذب أكبر عدد من المعتمرين.

وتابع تركي، أنه يجب أن يتم إنشاء "منصة مصرية للعمرة" مقابل "المنصة السعودية" لتنظيم سوق العمرة.

وفي السياق ذاته أكد ايهاب عبدالعال، عضو اتحاد الغرف السياحية، أنه يمكن الاعتماد على "بوابة الحج المصري"، وربطها بوزارات الحج السعودية والسياحة والداخلية المصرية لتنظيم السوق.