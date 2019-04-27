بالصور| محافظ جنوب سيناء يكرم رؤساء نوادي واتحادات الهجن العربية

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، ورئيس اتحاد الهجن بالسودان، ورؤساء نوادي واتحادات الهجن بالسعودية والدول العربية المشاركة، والمشاركين في مهرجان الهجن بشرم الشيخ، في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء، بالذكرى 37 لعيد تحرير سيناء.

كما كرم فودة رئيس مدينة شرم الشيخ محمود السولية، لمجهوداته المتميزة وللجهود التي بذلها في فترة زمنية قصيرة لاخراج مضمار الهجن الدولي بأحدث التقنيات والوسائل العلمية الحديثة.

وكرم الدكتور عبدالمحسن أبو الحسن، رئيس رابطة المصريين بالكويت، وسفير النوايا الحسنة، إضافة للواء مصطفي عفيفي، واللواء محمد هاني متولي، محافظي جنوب سيناء الأسبقين، وفاءً لما أنجزوه بالمحافظة.

كما كرم محافظ جنوب سيناء، أسرة الشهيد العميد مقاتل أحمد الجعفري، شهيد الواجب الذي استشهد على أرض سيناء إثر استهداف مركبته بعبوة ناسفة أواخر 2018.

وكرم محافظ جنوب سيناء، خلال الاحتفالية، الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية إعلام القاهرة، والنائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.